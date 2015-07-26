Міліція досі розшукує двох засуджених, які втекли під час етапування на Хмельниччині

Як повідомляє прес-служба МВС України, станом на 22.00 було затримано чотирьох в’язнів, в одного з них вилучено табельний пістолет військовослужбовців Національної гвардії, яким зловмисники заволоділи під час втечі.

У розшуку залишаються двоє.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 липня у Хмельницькій області шестеро засуджених під час планового перевезення вчинили напад на конвоїрів та втекли зі спецвагону.

Під час виведення в туалет зловмисники вчинили напад на варту, поранили двох конвоїрів та заволоділи їх табельними пістолетами.

Поранені військовослужбовці госпіталізовані. Один з них – прапорщик Національної гвардії – поранений в обидві руки, інший – чатовий солдат – має поранення стегна.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 393 (втеча з-під варти) та статтею 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.