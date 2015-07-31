Опубліковано відео нічної стрілянини в магазині в Харкові
14:25, 31 липня 2015Суспільство
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В інтернеті з'явився відеозапис з камери спостереження в одному з супермаркетів Харкова, де напередодні вночі застрелили людину.
В Харкові в магазині стріляли / facebook.com/slava.mavrichev
На відео видно, як двоє чоловіків по черзі заходять всередину магазину, після невеликої паузи перший стріляє в живіт своєму переслідувачу і пізніше йде з території супермаркету.
Обережно! Відео містить кадри насильства.
Нагадаємо, цієї ночі невідомий у приміщенні одного з супермаркетів Харкова з невстановленої зброї завдав смертельне поранення чоловікові і зник у невідомому напрямку.
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Пізніше радник глави МВС Антон Геращенко оприлюднив фотографію чоловіка, який застрелив людину в харківському супермаркеті.
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