Опубліковано відео нічної стрілянини в магазині в Харкові

На відео видно, як двоє чоловіків по черзі заходять всередину магазину, після невеликої паузи перший стріляє в живіт своєму переслідувачу і пізніше йде з території супермаркету.

Обережно! Відео містить кадри насильства.

Нагадаємо, цієї ночі невідомий у приміщенні одного з супермаркетів Харкова з невстановленої зброї завдав смертельне поранення чоловікові і зник у невідомому напрямку.

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Пізніше радник глави МВС Антон Геращенко оприлюднив фотографію чоловіка, який застрелив людину в харківському супермаркеті.