МВС оприлюднило прикмети і оголосило в розшук вбивцю з харківського супермаркету
18:35, 31 липня 2015Суспільство
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Правоохоронці назвали прикмети чоловіка, який в ніч на 31 липня застрелив людину в одному з харківських супермаркетів.
У МВС попросили повідомити інформацію про місцезнаходження підозрюваного / mvs.gov.ua
Про це повідомили в прес-службі Головного управління МВС в Харківській області. Обласне управління також оприлюднило зображення злочинця.
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"На вигляд 25-30 років, зріст близько 185 см, худорлявої статури. Був одягнений у синю футболку та темні штани", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про місце знаходження особи, яка вчинила злочин, повідомити в міліцію.
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