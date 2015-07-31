МВС оприлюднило прикмети і оголосило в розшук вбивцю з харківського супермаркету

Про це повідомили в прес-службі Головного управління МВС в Харківській області. Обласне управління також оприлюднило зображення злочинця.

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"На вигляд 25-30 років, зріст близько 185 см, худорлявої статури. Був одягнений у синю футболку та темні штани", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про місце знаходження особи, яка вчинила злочин, повідомити в міліцію.