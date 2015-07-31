Геращенко опублікував фото вбивці з харківського супермаркету

Фото він виклав на своїй сторінці в Facebook, супроводивши проханням усім, хто впізнає вбивцю, повідомити про це правоохоронців.

Нагадаємо, цієї ночі невідомий у приміщенні одного з супермаркетів Харкова з невстановленої зброї завдав смертельного поранення чоловіку і зник у невідомому напрямку.