Геращенко опублікував фото вбивці з харківського супермаркету

09:59, 31 липня 2015
Суспільство
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Радник голови МВС Антон Геращенко оприлюднив фотографію чоловіка, який застрелив людину в харківському супермаркеті.

Місце злочину / facebook.com/slava.mavrichev

Фото він виклав на своїй сторінці в Facebook, супроводивши проханням усім, хто впізнає вбивцю, повідомити про це  правоохоронців.

Нагадаємо, цієї ночі невідомий у приміщенні одного з супермаркетів Харкова з невстановленої зброї завдав смертельного поранення чоловіку і зник у невідомому напрямку.

Вчера вечером в Харькове в супермаркете АТБ на проспекте Гагарина был застрелен человек. От полученных ранений мужчина...

Posted by Антон Геращенко on Thursday, July 30, 2015

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