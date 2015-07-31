Геращенко опублікував фото вбивці з харківського супермаркету
09:59, 31 липня 2015Суспільство
2373 0
Радник голови МВС Антон Геращенко оприлюднив фотографію чоловіка, який застрелив людину в харківському супермаркеті.
Місце злочину / facebook.com/slava.mavrichev
Фото він виклав на своїй сторінці в Facebook, супроводивши проханням усім, хто впізнає вбивцю, повідомити про це правоохоронців.
Нагадаємо, цієї ночі невідомий у приміщенні одного з супермаркетів Харкова з невстановленої зброї завдав смертельного поранення чоловіку і зник у невідомому напрямку.
Вчера вечером в Харькове в супермаркете АТБ на проспекте Гагарина был застрелен человек. От полученных ранений мужчина...Posted by Антон Геращенко on Thursday, July 30, 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter