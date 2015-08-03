Гірники в окупованому Донецьку відмовилися спускатися у шахту, вимагаючи зарплату за березень - ЗМІ

Близько ста гірників донецької шахти імені Челюскінців відмовилися спускатися в шахту, вимагаючи виплатити їм заборгованість із заробітної плати.

Про це передає «Остров» з посиланням на джерело у вуглевидобувному підприємстві.

«Друга зміна відмовилася опускатися. Люди ще не бачили зарплати за березень. Скоро має під'їхати третя зміна, чи будуть вони приступати до роботи, невідомо», - сказав співрозмовник видання.

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За даними джерела «Острова», на підприємство прибув призначений самопроголошеною «ДНР» так званий голова «міської адміністрації» Донецька Ігор Мартинов і хтось з «міністрів».

Шахта імені Челюскінців розташована в Петровському районі міста Донецька в 20 км від центру міста. На підприємстві видобувається вугілля марок ДГ, Д, Г.

Промислові запаси на 2008 рік становили 85,053 млн тонн, балансові запаси - 109,412 млн тонн. Розвіданих запасів більш як на 10 млн тонн.