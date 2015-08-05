ГПУ поскаржилася на Найєма, який ігнорує повістки на допити у справі про стрілянину у Мукачеві

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні парламентської ТСК з розслідування конфлікту у Мукачеві заявив заступник генпрокурора Юрій Столярчук.

За його словами, "Генпрокуратура двічі направляла йому (Найєму) повістки, але, на жаль, він жодного разу на них не відреагував".

На думку Столярчука, Найєм може мати цінну інформацію з приводу конфлікту, який відбувся у Мукачеві.

Також Столярчук зазначив, що, на його переконання, ініціаторами конфлікту є саме представники "Правого сектора".

Столярчук сказав, що за наявною інформацією, аналогічні злочину представники цієї організації здійснювали у Закарпатському регіоні в минулому році.

Представник ГПУ нагадав, що в даний час затримано і заарештовано четверо представників "Правого сектора", двоє - у розшуку, один знайдений убитим.

Читайте такожЗа фактом стрілянини у Мукачеві відкрито сім кримінальних проваджень - СБУ

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві 11 липня сталася перестрілка міжучасниками "Правого сектора" і людьми з оточення народного депутата Михайло Ланьо. За версією представників ПС, Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки ПС почав заважати потокам контрабанди.

Внаслідок інциденту у Мукачеві постраждали 14 людей, загинули, щонайменше, двоє. 20 липня в лікарні помер чоловік, який був поранений під час стрілянини.

Президент Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачеві виник через перерозподіл потоків контрабанди.

Раніше було відкрито три кримінальні провадження: створення злочинної організації, терористичний акт і перевищення влади і службових повноважень (щодо дій правоохоронців). Всі вони об'єднані в одне.

Кілька бійців ПС після стрілянини ховаються в лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.