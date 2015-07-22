Комісія з розслідування подій у Мукачевому просить у Шокіна зустрічі із затриманими членами ПС

Як передає кореспондент УНІАН, документи члени ТСК ухвалили сьогодні на засіданні.

ТСК звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням, щоб на час розслідування мукачівських подій він відсторонив керівництво органів внутрішніх справ Закарпаття від займаних посад та не допускав переведення цих людей на інші посади.

Також ТСК звернулась до генерального прокурора України Віктора Шокіна з проханням забезпечити зустріч членів комісії із затриманими членами “Правого сектору” для того, щоб почути їхню точку зору про події у Мукачевому 11 липня.

Крім того, ТСК просить Шокіна вивчити матеріали кримінального провадження, за результатами розслідування якого вже набув чинності обвинувальний вирок, стосовно контрабандного тунелю через кордон в Закарпатській області.

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Як зазначив член комісії Антон Геращенко, у цьому провадженні вироки винесено лише трьом особам, яких засуджено до умовних термінів позбавлення волі. Геращенко переконаний, що до цього злочину причетні набагато більше людей.

Крім того, комісія звернулась до голови СБУ Василя Грицака з пропозицією відвести у резерв колишнього тимчасово виконуючого обов'язки Управління СБУ у Закарпатті Володимир Гелетея та відсторони на час розслідування мукачівських подій керівника Мукачівського районного відділу СБУ.

Довідка УНІАН. У Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

В результаті інциденту в Мукачевому постраждали 14 осіб, загинули щонайменше двоє. 20 липня у лікарні помер чоловік, якого було поранено під час стрілянини.

За попередніми даними правоохоронців, у конфлікті 11 липня взяла участь низка членів руху «Правий сектор», 12 з яких на даний час встановлено, 4 затримано.