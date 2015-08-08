ГПУ відкрила справи проти екс-прокурорів через наркотики - BBC
Генеральна прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактом знайдених наркотиків і вогнепальної зброї у високопосадовців ГПУ.
Про це заступник генпрокурора Віталій Касько розповів в ефірі 5 каналу, передає BBC Україна.
"Порушено декілька кримінальних проваджень, тому що під час обшуків були знайдені вогнепальна зброя, наркотичні засоби. Всі ці дані внесені до реєстру, проводиться розслідування", - розповів пан Касько.
Він висловив сподівання, що воно буде занадто тривалим.
"Ми виявили декілька інших проваджень проти цих підозрюваних, які були закриті. Перевіримо законність закриття цих проваджень", - зазначив заступник генпрокурора.
Читайте такожШокін звільнив затриманого за наркоторгівлю прокурора
На початку липня силовики затримали Олександра Корнійця, який працював заступником прокурора Київської області та Володимира Шапакіна - заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ. Їх підозрюють в отриманні хабара у 3 млн 150 тисяч гривень.
У посадовця слідчого управління ГПУ вилучили 400 тисяч доларів США, а у заступника прокурора Київщини - багато ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова. Також у посадовців знайшли кокаїн.
Генпрокурор Віктор Шокін звільнив із ГПУ пана Корнійця і пана Шапакіна.
Шапакіна затримали на початку липня і відпустили після того, як він вніс заставу.