ГПУ відкрила справи проти екс-прокурорів через наркотики - BBC

Про це заступник генпрокурора Віталій Касько розповів в ефірі 5 каналу, передає BBC Україна.

"Порушено декілька кримінальних проваджень, тому що під час обшуків були знайдені вогнепальна зброя, наркотичні засоби. Всі ці дані внесені до реєстру, проводиться розслідування", - розповів пан Касько.

Він висловив сподівання, що воно буде занадто тривалим.

"Ми виявили декілька інших проваджень проти цих підозрюваних, які були закриті. Перевіримо законність закриття цих проваджень", - зазначив заступник генпрокурора.

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На початку липня силовики затримали Олександра Корнійця, який працював заступником прокурора Київської області та Володимира Шапакіна - заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ. Їх підозрюють в отриманні хабара у 3 млн 150 тисяч гривень.

У посадовця слідчого управління ГПУ вилучили 400 тисяч доларів США, а у заступника прокурора Київщини - багато ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова. Також у посадовців знайшли кокаїн.

Генпрокурор Віктор Шокін звільнив із ГПУ пана Корнійця і пана Шапакіна.

Шапакіна затримали на початку липня і відпустили після того, як він вніс заставу.