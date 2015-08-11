Начальник контррозвідки СБУ в Запорізькій області попався на хабарі у півмільйона гривень

18:26, 11 серпня 2015
Суспільство
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Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала начальника відділу контррозвідки Управління СБУ в Запорізькій області за здирництво.

Фото УНИАН

Хабарник вимагав з підприємця щомісячну «зарплатню» за невтручання в його роботу, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

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Підполковника затримали співробітники внутрішньої безпеки СБУ під час передачі йому посередником першої щомісячної плати у розмірі 500 тис. грн. Проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії.

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