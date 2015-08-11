Начальник контррозвідки СБУ в Запорізькій області попався на хабарі у півмільйона гривень
18:26, 11 серпня 2015Суспільство
2295 0
Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала начальника відділу контррозвідки Управління СБУ в Запорізькій області за здирництво.
Фотоілюстрація / Фото УНІАН
Хабарник вимагав з підприємця щомісячну «зарплатню» за невтручання в його роботу, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.
Читайте такожВ зоні АТО затримали прикордонника, який за хабарі пропускав вантажі на окуповану територію
Підполковника затримали співробітники внутрішньої безпеки СБУ під час передачі йому посередником першої щомісячної плати у розмірі 500 тис. грн. Проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter