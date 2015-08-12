У Росії молодятам доведеться здавати аналіз на ВІЛ
13:06, 12 серпня 2015Суспільство
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У комітеті Держдуми Росії з охорони здоров'я схвалюють пропозицію глави Росспоживнагляду Анни Попової проводити обов'язкове тестування на ВІЛ перед вступом у шлюб.
У Держдумі підтримали ВІЛ-тестування перед весіллям / Фото: УНІАН
Про це повідомляє російське видання "Трибуна".
Вона також поділилася думкою, що парам, які бажають народити дитину, було б бажано проходити генетичні обстеження і тести на гепатит.
"Розумна пропозиція, варто її підтримати, у нас число хворих на ВІЛ-інфекцій зростає, і це стає серйозною проблемою. Думаю, головний санітарний лікар абсолютно права", - сказав перший заступник голови комітету Микола Герасименко.
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Як повідомляв УНІАН, Україна скасувала заборону на в'їзд ВІЛ-позитивним іноземцям.
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