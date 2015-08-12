У Росії молодятам доведеться здавати аналіз на ВІЛ

Про це повідомляє російське видання "Трибуна".

Вона також поділилася думкою, що парам, які бажають народити дитину, було б бажано проходити генетичні обстеження і тести на гепатит.

"Розумна пропозиція, варто її підтримати, у нас число хворих на ВІЛ-інфекцій зростає, і це стає серйозною проблемою. Думаю, головний санітарний лікар абсолютно права", - сказав перший заступник голови комітету Микола Герасименко.

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Як повідомляв УНІАН, Україна скасувала заборону на в'їзд ВІЛ-позитивним іноземцям.