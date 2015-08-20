Хакерську атаку на сайт Львівської ОДА здійснили з окупованого Криму

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА. Сьогодні сайт відновив свою роботу. Як зазначається у повідомленні, нормального функціонування веб-ресурсу вдалось досягти внаслідок швидкої реакції розробника, правоохоронних структур та компанії, котра надає послуги хостингу. Наслідки кібератаки повністю усунуто.

Читайте такожХакери зламали сайт Львівської ОДА, розмістивши на ньому фото Путіна та посадовців РФ

Також відслідковано місце перебування зловмисників та заблоковано IP-адресу, з якої здійснили злом сайту Львівської ОДА. Втручання у роботу порталу відбулось із анексованого Росією Криму, зокрема сигнал надходив із міста Сімферополь.

За фактом злому сайту Львівської ОДА триває досудове розслідування.

У зв’язку із несанкціонованим втручанням у його роботу відкрито кримінальне провадження. Інформацію занесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, офіційний веб-портал Львівської обласної державної адміністрації тимчасово припинив роботу в середу, 19 серпня. Причиною цього стало несанкціоноване втручання у систему керування сайтом, внаслідок якого злочинцям вдалось розмістити інформацію відверто проросійського та хворобливого змісту, яка принижує честь та гідність українців.