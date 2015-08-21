Українські блокпости посилили оборонними комплексами за стандартами НАТО та США (фоторепортаж)

Встановлений оборонний комплекс дає можливість тримати кругову оборону під час зіткнення із супротивником.

Повідомляється, що комплекс складається з металевої конструкції та кошиків, які заповнюються будь-яким будівельним матеріалом – землею, піском, щебнем, глиною, камінням та іншими.

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Завдяки цьому особовий склад захищений від осколків крупнокаліберних кулеметів, гранатометів та інших видів артилерійського озброєння. На сьогодні така технологія є однією з найпрогресивніших – вона дозволяє за лічені години розвернути комплекс оборонних споруд, не залучаючи будівельну техніку.