Окупанти в Криму розбирають злітну смугу Багерівського аеропорту, плити вивозять до Росії (фото)

В окупованій Керчі невідомі розбирають злітну смугу Багерівського аеродрому і вивозять дорожні плити «смуги» до Росії.

Про це повідомили Крим.Реалії очевидці з числа місцевих жителів.

Вантажні автомобілі з бетонними плитами характерної товщини в п'ятницю 21 серпня були помічені біля прохідної Керченського рибного порту, в черзі на пором, наступний в Російську Федерацію.

Читайте такожПутін зажадав завершити будівництво Керченського мосту в окупований Крим до 2018 року

«Окупанти вивозять перекриття зі смуги Багерівського аеродрому. Мародери. Вже приготували в порту на вивіз», – розповів Крим.Реалії на умовах анонімності житель Керчі.

Військовий аеродром і авіабаза в смт Багерове неподалік від Керчі існували до 1998 року. Тут розташовувалася одна з трьох найбільш великих злітно-посадочних смуг в Україні, яка була реконструйована в 1980-х роках як резервна смуга для приземлення космоплану радянської багаторазової транспортної космічної системи «Буран».