Окупанти заборонили проводити у Криму заходи на честь Дня незалежності

Окупанти у Сімферополі заборонили проводити захід на честьДня незалежності України.

Про це повідомив один із засновників Українського культурного центру Леонід Кузьмін на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожОкупанти в Криму розбирають злітну смугу Багерівського аеропорту, плити вивозять до Росії (фото)

"Сьогодні погані новини! Після подання повідомлення до адміністрації міста Сімферополя про проведення 24 серпня заходу, присвяченого Дню незалежності України, влада міста відмовила нам у погодженні проведення заходу. Приводом стало не подане у строк повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у зв'язку з відмовою, 24 серпня захід, присвячений Дню незалежності України, не відбудеться.

Кузьмін додав, що всі охочі можуть в індивідуальному порядку покласти у цей день квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку і закликав їх бути обережними і пильними.