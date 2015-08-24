На Донеччині підірвалися діти: загинула 4-річна дитина, троє поранені
12:39, 24 серпня 2015Суспільство
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Четверо дітей гуляли на вулиці, на проїжджій частині вони знайшли невідомий предмет. Коли діти почали з ним грати, він вибухнув
На місці події працює слідчо-оперативна група / mil.gov.ua
В смт. Володарське на Донеччині внаслідок вибуху невідомого предмета загинула чотирирічна дитина і троє дітей 8-10 років доставлені у лікарню з важкими травмами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області, трагедія сталася близько 9.30 біля приватного будинку по вул. Калініна.
Встановлено, що четверо дітей гуляли за двором, на проїжджій частині вони знайшли невідомий предмет. Коли діти почали з ним грати, він вибухнув. В результаті вибуху діти отримали важкі поранення, 4-річна дитина не вижила.
На місці події працює слідчо-оперативна група Володарського райвідділу міліції.
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