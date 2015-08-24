У Сімферополі за покладання квітів до пам'ятника Шевченка затримали українських активістів

Про це виданню Крим.Реалії повідомив їх соратник, також представник Українського культурного центру Вельдар Шукурджиєв.

За його словами, затриманих відвезли до центрального РВВС Сімферополя.

«Максим і Леонід не родичі, вони просто однофамільці. Затримали їх за порушення правил проведення заходу. Хоча там ніяких заходів не було, вони абсолютно незалежно один від одного принесли і поклали квіти до пам'ятника Шевченку і в цей момент їх затримали», - сказав Шукурджиєв.

Іншими подробицями він не володіє. Коментарі правоохоронців Криму з даного приводу відсутні.

Як повідомляв сайт Крим.Реалії, раніше, 24 серпня в Сімферополі працівникам українського телеканалу «Інтер», які проводили відеозйомку біля пам'ятника Шевченку в Сімферополі, влаштували перевірку в поліції.

Раніше також повідомлялося, що в Сімферополі невідомі розірвали букет квітів, покладений до пам'ятника Тарасу Шевченку на честь Дня Державного прапора України в минулі вихідні.