Cьогодні православні святкують Успіння Пресвятої Богородиці

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, посилаючись на голову адміністративного апарату Київської митрополії УПЦ архімандрита Віктора (Коцаба), свято має подвійний зміст: людська скорбота поєднується з упевненістю в тому, що смерті як знищення і небуття не існує.

«Згідно з церковним переданням, в день, коли Богоматір мала відійти у вічність, апостоли залишили місця своєї проповіді та дивним чином зібрались в Єрусалимі, щоб попрощатись з Пресвятою Богородицею та здійснити погребіння її пречистого тіла. Перебуваючи навколо її ложа, вони були засліплені яскравим світлом, в якому явився Христос в оточенні ангелів та архангелів. У цей момент чиста душа Діви Марії без страждання, ніби уві сні, відійшла до Господа. Іконографічна традиція свята розповідає, що Богородиця віддала свою чисту душу в руки свого Сина і Господа Ісуса Христа, а в цей час з небес лунали звуки ангельських хорів», - розповідає отець Віктор.

За його словами, в Євангелії не вказано про те, коли саме і де відбулося Успіння Божої Матері, а більшість відомостей про Її земне життя та відхід у вічність залишились з церковного передання від апостолів та їхніх учнів.

«Церковний переказ розповідає, що святий апостол Фома, який прибув із запізненням, засмутився, що не зміг бути біля Богородиці в останні хвилини її земного життя. Щоб він міг попрощатись з її тілом, апостоли відкотили надгробний камінь. Але на подив усіх всередині були тільки ризи Діви Марії. Її тіло, як і душа, було взяте Господом на Небо», – зазначає отець Віктор.

За словами монаха, апостоли поховали тіло Божої Матері, згідно з Її бажанням у Гефсиманському саду - в печері, де спочивали тіла Її батьків і праведного Йосифа.

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Успіння належить до найдавніших Богородичних свят, яке з’явилось в Єрусалимі одразу після Вселенського Собору в Ефесі (431 рік). У VI сторіччі це свято отримує свою теперішню назву - Успіння Пресвятої Богородиці.

В Україні свято набуло особливого вшанування. Три лаври України: Києво-Печерська, Почаївська, Святогірська - присвячені цьому святу. Також Успінню Божої Матері в Україні присвячена велика кількість храмів.

У народі свято Успіння Пресвятої Богородиці ще називають першою Пречистою. Протягом осіннього періоду є три Пречистi: 28 серпня, 21 вересня і 14 жовтня.

Про них у народi кажуть: «Перша Пречиста жито засiває, друга - дощем поливає, а третя - снігом покриває». Пiсля Успiння Пресвятої Богородицi настає весiльна пора.

За народними прикметами, якщо на першу Пречисту гарна погода - вся осінь буде гарна.