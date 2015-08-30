Передані до прокуратури документи щодо Іловайська справжні – батальйон "Кривбас"

«Прокуратура повністю підтвердила, що документи справжні, перед приїздом на передачу я якраз спілкувався зі слідчими військової прокуратури», – сказав Колесник в ефірі телеканалу «112 Україна» в суботу ввечері.

Він також додав, що справжність документів підтвердив і Генштаб. Крім того, копії вихідних документів повинні зберегтися і в самому Генеральному штабі.

Микола Колесник також висловив довіру органам військової прокуратури, які ведуть слідство. «Після сьогоднішнього спілкування у мене з'явилося умиротворення в душі: я вірю, що люди чесно і професійно працюють», – сказав він.

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Нагадаємо, раніше Микола Колесник, куратор батальйону «Кривбас», голова Криворізької міської організації «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» передав журналістові Юрію Бутусову для подальшої передачі слідству у кримінальній справі стосовно Іловайських подій документи, які свідчать про наявність наказу керівництва Генерального штабу ЗСУ та штабу АТО наступати на місто.

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«Вранці 07.08 силами 40-го БТрО у взаємодії з 3-ю БТГР 51-ї окремої механізованої бригади (ОМБР) провести рейдові дії в напрямку Старобешеве- Новокатеринівка-Іловайськ і до кінця доби провести прочісування і визволення міста Іловайськ від терористів. Встановити повний контроль над містом і у взаємодії з підрозділами 3-ю БТРГ 51-ї ОМБР зайняти сім взводних опорних пунктів на північ та на схід від Іловайська...», – сказано в шифрограмі.