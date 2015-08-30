У Бердянську сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі

Про це повідомляє "Вести".

Повідомляється, що бійка виникла між відпочиваючими та місцевими. Місцеві ЗМІ відзначають, що в бійці брало участь близько 30-50 осіб.

"Конфлікт стався в районі міської сцени на Приморській площі близько 00:00. В ході розбірок відпочиваючий вистрілив у місцевого з пістолета Флобера. Зараз той перебуває у міськлікарні з гематомою в області шиї. Його життю нічого не загрожує", - повідомив прес-офіцер УВС Бердянська Ігор Горецький.

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За його словами, учасники бійки вже встановлені і затримані міліціонерами.

"Затримано 12 осіб. Причина конфлікту зараз встановлюється. Правоохоронці проводять розслідування", - додали у міліції.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня на Майдані українські та польські фанати влаштували масову бійку.