У Бердянську сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі
У Бердянську Запорізької області в ніч на 30 серпня сталася масова бійка зі стріляниною, в ході якої постраждала одна людина.
Про це повідомляє "Вести".
Повідомляється, що бійка виникла між відпочиваючими та місцевими. Місцеві ЗМІ відзначають, що в бійці брало участь близько 30-50 осіб.
"Конфлікт стався в районі міської сцени на Приморській площі близько 00:00. В ході розбірок відпочиваючий вистрілив у місцевого з пістолета Флобера. Зараз той перебуває у міськлікарні з гематомою в області шиї. Його життю нічого не загрожує", - повідомив прес-офіцер УВС Бердянська Ігор Горецький.
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За його словами, учасники бійки вже встановлені і затримані міліціонерами.
"Затримано 12 осіб. Причина конфлікту зараз встановлюється. Правоохоронці проводять розслідування", - додали у міліції.
Як повідомляв УНІАН, 20 серпня на Майдані українські та польські фанати влаштували масову бійку.