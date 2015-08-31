Внаслідок зіткнень під верховною Радою постраждали 20 бійців Нацгвардії, двоє у важкому стані
14:32, 31 серпня 2015Суспільство
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Під час сьогоднішніх зіткнень з активістами під будівлею ВР тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 20 бійців Національної гвардії.
Про це повідомляє прес-служба НГУ.
"31 серпня 2015 в ході несення служби з охорони громадського порядку, під час зіткнень під Верховною Радою України, були поранені близько двох десятків військовослужбовців Національної гвардії України, які проходять службу у військових частинах Київського гарнізону, двоє з них у важкому стані", - йдеться в повідомленні.
У ВЗГ зазначили, що кількох найбільш агресивних мітингувальників затримали.
Як повідомляв УНІАН, у військовослужбовців, які охороняють Верховну Раду, була кинута бойова граната.
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