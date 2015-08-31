Внаслідок зіткнень під верховною Радою постраждали 20 бійців Нацгвардії, двоє у важкому стані

Про це повідомляє прес-служба НГУ.

"31 серпня 2015 в ході несення служби з охорони громадського порядку, під час зіткнень під Верховною Радою України, були поранені близько двох десятків військовослужбовців Національної гвардії України, які проходять службу у військових частинах Київського гарнізону, двоє з них у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

У ВЗГ зазначили, що кількох найбільш агресивних мітингувальників затримали.

Як повідомляв УНІАН, у військовослужбовців, які охороняють Верховну Раду, була кинута бойова граната.