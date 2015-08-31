Мітингувальників відтіснили з вулиці Грушевського у Маріїнський парк, є постраждалі

Правоохоронці відтіснили мітингувальників з вулиці Грушевського у Маріїнський парк.

Як передає кореспондент УНІАН, також правоохоронці взяли в оточення частину вулиці Грушевського навпроти готелю “Київ” - там стоїть кілька автомобілів та мікроавтобус ДУК “Правий сектор”.

Є щонайменше один постраждалий – чоловік у цивільному, якого несли на ношах.

За словами учасників мітингу, нове заворушення біля готелю “Київ” спровокували правоохоронці, які, за словами мітингувальників, почали наздоганяти їхніх товаришів, котрі йшли до метро “Арсенальна”, поклали їх на асфальт і почали обшукувати. Саме це, за словами мітингувальників, стало причиною нових протистоянь.

Наразі правоохоронці відступають до будівлі ВР, ситуація на місці події залишається напруженою.

Як повідомляв УНІАН, сутички біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.

Протестувальники почали кидати у правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку. Також у правоохоронців кинули бойову гранату.

За даними МВС, поранення під час сутичок отримали близько 100 правоохоронців, в тому числі 10 з них – тяжкі.