У мережі з'явилися фото другого загиблого під Радою нацгвардійця

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Національна Гвардія України.

"Ще один боєць Нацгвардії помер від поранень в реанімації клінічної лікарні №17 -стрілець Першої оперативної бригади Національної гвардії солдат Сластніков Дмитро Анатолійович, 1994 р.н. Родом з м. Жовті Води Дніпропетровської області. Призваний на строкову службу у квітні 2015 року, до призову працював барменом у місцевому пабі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сластников помер в реанімаційному відділенні медичного закладу, куди був евакуйований екіпажем патрульної поліції. Смерть настала внаслідок важкого поранення від вибуху гранати.

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"Кількість поранених гвардійців, які перебувають у медичних установах – 57 осіб. Померло від отриманих поранень – двоє. Інформація про більшу кількість загиблих не відповідає дійсності", - наголошується в повідомленні.