На Луганщині завершується демонтаж пам'ятників тоталітарного режиму, лідирують Рубіжне та Сєверодонецьк

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби ЛОВЦА, завершується демонтаж пам'ятників комуністичного і нацистського тоталітарних режимів. Зі 151 пам'ятника, що підпадають під дію відповідного закону про заборону цієї символіки, фактично демонтовано 109. Серед лідерів - міста Рубіжне і Сєверодонецьк, в яких більше немає пам'ятників Володимиру Леніну, серед районів - Біловодський, Білокуракинский, Кремінський та Сватівський.

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При цьому Тука зазначив, що пасивно проводяться заходи з демонтажу пам'ятників у Лисичанську (залишилося 6 з 11), Старобільському (7 з 10), Троїцькому (10 із 12), Марківському (5 з 8) та Міловському (4 з 7) районах.

"Я особисто візьмуся за керівників населених пунктів, які зволікають з демонтажем "ідолів" тоталітарного режиму в Україні", - підкреслив Тука.