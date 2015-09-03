Синоптики обіцяють до вечора в Києві дощ

Також дощі прийдуть на захід і північ, повідомляє Гідрометцентр. Однак на півдні і сході поки до +36С.

На заході - до 26 градусів.

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Однак завтра стане прохолодніше - град, шквали, посилення вітру. Найбільш сильна зміна температури повітря буде денна. 4-5 вересня синоптики очікують до 20 градусів вдень у західних областях.