Синоптики обіцяють до вечора в Києві дощ
08:34, 03 вересня 2015Суспільство
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Короткочасні опади до вечора синоптики обіцяють киянам. Вдень температура у Києві становитиме +30С.
REUTERS
Також дощі прийдуть на захід і північ, повідомляє Гідрометцентр. Однак на півдні і сході поки до +36С.
На заході - до 26 градусів.
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Однак завтра стане прохолодніше - град, шквали, посилення вітру. Найбільш сильна зміна температури повітря буде денна. 4-5 вересня синоптики очікують до 20 градусів вдень у західних областях.
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