Вісімка Північно-Балтійських країн закликає Росію негайно звільнити Сенцова, Кольченка та естонського поліцейського Кохфера

Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, яку вони оголосили на засіданні щодо регіональної безпеки у Копенгагені.

Зокрема, зазначається, що голови зовнішньополітичних відомств NB8 обговорили викрадення, подальший незаконний арешт та винесення вироку співробітнику поліції безпеки Естонії Естону Кохверу. Міністри зазначили, що такі дії порушують міжнародне право.

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"Міністри закордонних справ Північно-Балтійських країн засуджують це та закликають Російську Федерацію діяти у відповідності до її міжнародних зобов'язань, негайно звільнити пана Кохвера та гарантувати його безпечне повернення до Естонії", - наголошується у заяві.

У цьому зв'язку сказано, що міністри продовжать уважно слідкувати за цією справою.

Разом з тим, вони обговорили більш широку проблему судових процесів у Росії та винесення вироків у порушення міжнародного права українському режисеру Сенцову та активісту Кольченку.

"Міністри закликали Росію негайно звільнити пана Сенцова та пана Кольченка та гарантувати їх безпечне повернення в Україну", - наголошується у заяві.

Голови МЗС NB8 погодилися на важливості більш уважного спостереження за триваючим судовим розглядом справи проти української льотчиці Надії Савченко. Вони вимагають, щоб судовий розгляд був справедливим.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Міжнародна спільнота засудила вирок і назвало його політичним рішенням.