Білоруси розгорнули банер "Тримайтесь, брати" на матчі з Україною у Львові (фото)

У гостьовому секторі "Арени-Львів", де відбувається матч, фанати розгорнули банер "Тримайтеся, брати" із українським прапором та гербом, передає ТСН.

Читайте такожУ Львові білоруські футбольні фанати здали кров для бійців АТОЗагалом атмосфера на матчі дуже тепла: вболівальники перегукуються патріотичними кричалками та співають відому пісню про російського президента Володимира Путіна.

А перед грою українські та білоруські фанати пройшлися маршем у Львові та здали кров для бійців АТО.

Зокрема, як передає кореспондент УНІАН, більше тисячі українських та білоруських уболівальників взяли участь у спільному марші, скандуючи "Білорусь і Україна – назавжди!", "Слава Україні", "Живе Білорусь!".

Фани обох команд з українською та білоруською символікою, тримаючи попереду колони кількаметровий транспарант з написом "Братство. Сумління", пройшли спільним факельним маршем від Монумента слави на вулиці Стрийській до стадіону "Арена Львів".

На багатьох білоруських уболівальниках були червоні светри з написом "Дзякую тобі Боже, што я не маскаль". Вони скандували "Разом і назавжди!" та під час ходи, яка супроводжувалася барабанним боєм, палили фаєри і димові шашки.

Колону супроводжували працівники поліції, порушень громадського порядку, за даними правоохоронців, не було. Натомість перехожі охоче фотографували учасників маршу і скандували разом з ними "Разом і назавжди!"