У МВС пояснили, чому поліцейські не оштрафували владику Павла УПЦ Московського Патріархату

Відповідні пояснення дав директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, передає "Апостроф".

За його словами, інцидент дійсно стався давно, коли поліція, яка почала свою роботу 4 липня 2015 року, ще тільки вникала у суть справи.

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"Це було давно, і поліцейські тоді ще тільки вникали в реальну роботу на вулиці. І з урахуванням наявності вірян вирішили не вживати заходів до затримання водія для штрафу", - пояснив Шевченко.

При цьому він наголосив, що з ними вже проведена відповідна робота і вони понесли дисциплінарне покарання.

Як повідомляв УНІАН раніше, патрульна поліція в Києві зупинила автомобіль Mercedes-Benz S-class настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла за порушення правил дорожнього руху, однак скласти протокол поліцейським не вдалося.

Священнослужитель не дав поліцейським поспілкуватися з водієм і скласти протокол про порушення. Настоятель Лаври порадив співробітникові поліції "подумати про душу" і сходити до церкви, а потім робити йому зауваження.