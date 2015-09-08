Росія збільшила квоту на видачу дозволів для тимчасового проживання через українських біженців

Про це йдеться у розпорядженні уряду РФ, тест якого має УНІАН.

«Підписаним розпорядженням квота на 2015 рік на видачу іноземним громадянам і особам без громадянства дозволів на тимчасове проживання в Росії збільшена зі 128 055 тис. до 151 тис. 175 з розподілом по суб'єктах Федерації згідно з пропозиціями, які надійшли», - йдеться у документі.

При цьому наголошується, що це збільшення зумовлене великою кількістю громадян України, що вимушено залишили територію своєї держави, які бажають проживати в Росії і отримати для цього дозвіл на тимчасове проживання.

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З пропозиціями щодо додаткового збільшення квоти звернулися органи державної влади 38 суб'єктів Федерації. 47 суб'єктів Федерації поінформували ФМС Росії, що збільшення квоти не потрібне.

Станом на 1 липня 2015 року, в цілому по Росії квота була витрачена на 55,3%, а в 19 суб'єктах Федерації – від 80 до 100%.

Довідка УНІАН. Росія з 1 серпня посилила міграційні правила для громадян України, відмовившись від «преференцій», введених після початку бойових дій на Донбасі. Виняток залишається тільки для громадян України з окупованих частин Донецької і Луганської областей.

За даними ФМС, на сьогодні в РФ перебуває 2,642 млн громадян України, з них 1,038 млн покинули східні області України через бойові дії.

Станом на 31 січня 2014 року ФМС РФ заборонила в'їзд до Росії майже 28 тис. громадян України за порушення російського законодавства.