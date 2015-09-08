Турчинов розкрив плани терористів під Радою: У вікна парламенту повинно було полетіти шість гранат

Про це секретар РНБО Олександр Турчинов заявив у програмі "Лівий берег із Сонею Кошкіною" на телеканалі "24".

"Ті, хто готував провокації під Радою 31-го серпня, хотіли, щоб вони були більш масштабними. Так, планувалося використовувати не одну, але сім гранат. Планувалося, що перша граната під захистом димових завіс вибухне у лавах Нацгвардії, підштовхнувши нацгвардійців застосувати зброю. До речі, згідно інструкції, у разі, коли застосовується бойова зброя, вони зобов'язані адекватно відповідати. Після цього інші шість гранат повинні були полетіти у вікна парламенту", - заявив Турчинов.

За його словами, організатори передбачали, що Нацгвардія використує зброю, що "серед демонстрантів будуть численні жертви, що встановити, хто першим стріляв, стане практично неможливо".

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Секретар РНБО додав, що організаторів назве слідство.

"Вони будуть сидіти на лаві підсудних", - додав він.

Турчинов також допустив зняття недоторканності з низки народних депутатів, якщо слідство встановить їх причетність до безладів.

"Якщо буде доведено, що вони брали участь у цих діях безпосередньо і як організатори, тоді – так", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, 31 серпня під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією, іншими організаціями.

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Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під ВР викликала на допит голову ВО "Свобода" Олега Тягнибока, а також членів "Свободи" Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.

Варто зазначити, що сьогодні президент України Петро Порошенко говорив про одній гранаті, яку планували кинути у вікно Верховної Ради.