"Я з москалями не балакаю!": житель Гани відмовився відповідати на питання туристів з Москви

На відео видно, як двоє чоловіків, розмовляючи між собою російською, шукають ресторан. Зустрівши місцевого жителя, вони вирішують уточнити у нього інформацію про ресторан. Примітно, що російські туристи звернулися до місцевого чоловіка англійською, проте той, задумавшись на мить, замість відповіді запитав: "Москалі?". На що отримав ствердну відповідь.

Після цього місцевий житель різко почав йти, заявивши: "Я з москалями не балакаю!"