"Я з москалями не балакаю!": житель Гани відмовився відповідати на питання туристів з Москви
15:55, 09 вересня 2015Суспільство
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У мережі з'явилося відео з участю туристів з Москви, зняте в Гані.
скріншот з запису
На відео видно, як двоє чоловіків, розмовляючи між собою російською, шукають ресторан. Зустрівши місцевого жителя, вони вирішують уточнити у нього інформацію про ресторан. Примітно, що російські туристи звернулися до місцевого чоловіка англійською, проте той, задумавшись на мить, замість відповіді запитав: "Москалі?". На що отримав ствердну відповідь.
Після цього місцевий житель різко почав йти, заявивши: "Я з москалями не балакаю!"
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