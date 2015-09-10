У Раді Федерації РФ прокоментували заяву Яценюка про російські літаки, що летять до Сирії

Про це повідомляє «Російська служба новин».

«Це чергова театральна постановка прем'єра України. Російські літаки вже більше року не літають над Україною, все летить в обхід. І коли ми летимо на південь, і коли до Європи. Над Україною літають тільки прямі рейси Москва - Київ, Москва - Дніпропетровськ. Ця заява - фарс, щоб привернути увагу, щоб показати, що Україна поряд з Болгарією приєднується до боротьби з Росією у сирійському питанні», - сказав Джабар.

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Як повідомляв УНІАН, Україна прийняла рішення про закриття повітряного простору для російських літаків, що летять до Сирії.

Між Україною і Російською Федерацією існує не оформлена офіційно заборона на транзитний проліт повітряних суден з території двох країн. У той же час, авіаперевізники двох країн можуть здійснювати так звані point-to-point рейси в міста Росії та України. Повітряний простір над Кримом та акваторією Чорного моря, прилеглій до півострову, є закритим для міжнародних польотів. У той же час, як повідомив в інтерв'ю УНІАН голова Євроконтролю Фран Бреннер, Євроконтроль та ІКАО мають намір відкрити кілька маршрутів для міжнародного цивільного перельоту у Західній Україні і акваторії Чорного моря, який не зачіпає Крим.

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Раніше про заборону на проліт російських повітряних суден у бік Сирії заявила Болгарія.