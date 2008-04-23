Троє злочинців спалили таксі разом з водієм

У Запорізькій області троє місцевих жителя спалили таксиста в його власному автомобілі.

Як повідомили УНІАН в керівництві УМВС України в Запорізькій області, злочин було вчинено напередодні в Куйбишевському районі області.

"За попередніми даними, троє місцевих жителів сіли в автомобіль 21-річного уродженця смт Куйбишеве, який займався приватними перевезеннями, і коли машина виїхала за межі населеного пункту, напали на таксиста, придушили його дротом і кинули в багажник автомобіля. Після цього забрали з машини гроші й особисті речі потерпілого та підпалили автомобіль", - розповіли в обласному УВС.

Згорілу машину з тілом таксиста знайшли місцеві жителі, які й звернулися в міліцію.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене з корисливою метою). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років з конфіскацією майна.