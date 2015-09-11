Бойовики "ДНР" заявили, що вже готові до місцевих виборів 18 жовтня по своїм "законам"
14:32, 11 вересня 2015Суспільство
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Бойовики так званої Донецької народної республіки заявили, що вже готові провести місцеві вибори 18 жовтня по своїм "законам".
REUTERS
Про це заявив один з ватажків терористів Денис Пушилін, повідомляє ТАСС.
"Зараз це тільки наші наміри - проводити вибори 18 жовтня. Як тільки буде указ глави, будуть проводитися відповідні заходи. Що стосується підготовки, то ми вже готові до проведення", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що так звані самопроголошені "Донецька і Луганська народні республіки" готові провести місцеві вибори на основі українського законодавства та за участю спостерігачів ОБСЄ, але для цього необхідні прямі консультації між Києвом, Донецьком і Луганськом.
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