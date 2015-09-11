Росія повинна вивести свою армію і найманців не тільки з Донбасу, але і з Криму - Турчинов

Як поінформували УНІАН у прес-службі РНБО, про Турчинов заявив, прокоментуючи заяву міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова щодо необхідності виведення іноземних найманців з території України.

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"Можна погодитись з Лавровим, що з нашої території необхідно терміново вивести іноземних найманців, але разом з російськими найманцями керівництву РФ потрібно не забути вивести регулярні підрозділи російських збройних сил і не тільки з Донбасу, а й із Криму", - зазначив Турчинов.

Ранішеміністрзакордонних справРФСергійЛавровзаявив, щовсі іноземнінайманціповиннібутививеденізтериторіїУкраїниу відповідностіз Мінськимиугодами.

Віннагадав, щовсі пунктикомплексу заходів з виконання Мінськихугод "повиннівиконуватися послідовно".