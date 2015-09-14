Чубаров назвав дату початку блокади адмінкордону з окупованим Кримом

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» закликає парламент на поточному тижні розглянути законопроекти щодо удосконалення процедури переміщення людей і вантажів через адміністративний кордон з АР Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

Він зазначив, що на сьогодні у ВР зареєстровано два законопроекти, які стосуються питання переміщень до Криму, під реєстраційними номерами 2004а і 2004а-1: “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” щодо удосконалення законодавства про тимчасово окуповані території” та “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” щодо скасування перепусток та визначення прозорих правил переміщення осіб та вантажів (товарів) через тимчасово окуповану територію”.

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“Ці обидва законопроекти спрямовані на удосконалення питання, пов'язаного з переміщенням людей і вантажів через адміністративний кордон”, - сказав Чубаров.

За його словами, ухвалення цих законів має забезпечити належний державний контроль за переміщенням осіб та вантажів (товарів) через тимчасово окуповану територію України в умовах війни та недопущення застосування корупційних схем у процесі такого переміщення. Крім того, застосування положень закону мінімізує можливості проникнення на територію Донбасу, контрольовану українською владою, диверсійно-розвідувальних груп і розвідників.

«Або 20, або 21 вересня ми перекриваємо цей кордон. Це рішення прийнято, хочу сказати, що це рішення прийнято не лише тому, що є системні щоденні репресії проти жителів Криму, але й пов'язане з тим, що “невдалі дії уряду” спричиняють проблеми із переміщенням», - заявив Чубаров.

Довідка УНІАН. Після анексії Криму Росією в березні 2014 року АР Крим оголошено тимчасово окупованою територією. Між материковою Україною і півостровом встановлено адміністративний кордон.

Лідери кримських татар оголосили, що ініціюють блокаду адмінкордону з окупованим Росією Кримом.