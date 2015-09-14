На Львівщині переселенці з Донбасу побудують власне поселення

Про це УНІАН повідомила лідер громадського руху „Переселенців з Донбасу” Надія Нещаденко.

Вона зазначила, що ініціаторами проекту став громадський рух „Переселенців Донбасу”. Активісти звернулись до місцевої влади з проханням надати їм землю для будівництва житла і отримали пропозицію – отримати земельні ділянки в обмін на ремонт дороги до населеного пункту коштом переселенців.

«Громадський рух „Переселенців Донбасу” шукав можливість отримати землю для будівництва у багатьох населених пунктах, але домовитись змогли лише у селі Вороців Яворівського району. Голова сільради пішла назустріч переселенцям та запропонувала рішення: сільська рада виділяє необхідні ділянки землі для будівництва, натомість переселенці допомагають із ремонтом дороги. Таке рішення було узгоджено з місцевими жителями і депутатами”, - розповіла Надія Нещаденко.

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Вона також зазначила, що будуватимуться повноцінні будинки площею 150-200 кв. м.

Станом на сьогодні, до організації, яку створили у травні 2015 року, входять 53 вихідці з Донеччини, які переїхали на Львівщину, більшість з них підприємці.

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У селі Вороців переселенці мають отримати 24 ділянки землі.

Ремонт дороги, яку переселенці роблять власним коштом, має бути завершений до кінця вересня. А вже навесні наступного року планують зводити на виділених ділянках будинки.