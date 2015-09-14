Заступником начальника патрульної служби став "кіборг Маршал" (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він зазначив, що Жуков більш відомий за позивним «Маршал», це колишній заступник командира одного з батальйонів 79-ї миколаївської окремої аеромобільної бригади, героїчний десантник та один з «кіборгів» Донецького аеропорту.

"Особистий жетон "Маршала" під номером 00079 – це його данина поваги до рідної 79-ї ОАЕБР, в якій свого часу служив і головний український патрульний поліцейський – майор Олександр Фацевич", - йдеться у повідомленні.

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Аваков наголосив, що під час запеклих боїв за Донецький аеропорт, який протримався довше, ніж Сталінград – 242 дні, Євген «Маршал» Жуков відзначився не тільки блискучою військовою вдачею, не тільки сміливістю та відвагою, не тільки бережливим ставленням до своїх людей, але й яскравим гумором.

"Це саме він блискуче висміював у своїх відеороликах ватажків терористів за їхні недолугі спроби взяти аеропорт. Такі офіцери, які пройшли війну, потрібні новій українській поліції!" - підсумував глава МВС.