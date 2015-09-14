Прокуратура РФ оскаржить виправдувальний вирок у справі руферів, які пофарбували зірку на висотці у Москві

Про це повідомляє «Агентство міських новин Москва».

«Прокуратура подала коротке подання, в якому просить скасувати вирок», - розповіла прес-секретар суду Ксенія Лапіна.

У справі про перефарбовану зірку отримав 2 роки 3 місяці колонії загального режиму 20-річний Володимир Подрєзов. Слідство вважає чоловіка винним у тому, що він привів руфера Мустанга на дах сталінського будинку.

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У свою чергу, чотирьох парашутистів, які зістрибнули з даху, суд виправдав.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня 2014 р. український руфер Мустанг встановив на шпилі московської висотки український прапор і частково пофарбував зірку на будівлі в блакитний колір.

Поліція порушила у зв'язку з цим фактом справу за статтею "вандалізм", яка пізніше перекваліфікувала у "хуліганство". У той же день у нього були затримані четверо молодих людей.

12 вересня Таганський суд Москви прийняв рішення про заочний арешт Мустанга.