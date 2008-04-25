Ющенко підтримав пропозицію Ульянченко про створення аеропорту ”Узин”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив листа прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО з проханням спільно з Київською обласною державною адміністрацією вивчити питання щодо створення аеропорту «Узин».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, таким чином глава держави відповів на пропозиції керівництва Київської області створити міжнародний вантажно-пасажирський аеропорт «Узин» на базі аеродромно-технічного комплексу «Авіаційна база Узин» та підприємства «Білоцерківський авіаційний ремонтний завод».

«Прошу спільно з Київською облдержадміністрацією вивчити можливість такої реорганізації, у разі необхідності внести зміни до діючих нормативно-правових актів, а також визначитися із передачею на баланс новоутвореному господарюючому суб`єкту відповідних основних фондів та земельних ділянок», – йдеться у листі глави держави.

Про прийняте рішення уряд має поінформувати Президента до 15 червня цього року.