Більше 100 автомобілів з російською "гумдопомогою" прямують в Україну

Про це повідомили ТАСС в прес-службі міністерства.

"Автоколона вийшла з Донського рятувального центру МНС в Ростовській області о 04:00 мск (04:00 за Києвом)", - сказав представник міністерства.

"На шляху прямування перед державним кордоном вона розділиться приблизно на рівні частини, одна з яких пройде в Донецьку, інша - в Луганську область, пройшовши всі необхідні процедури на двох прикордонних пунктах пропуску в установленому порядку", - додав він.

Читайте такожВантажівки 36 путінського "гумковою" були напівпорожні - прикордонники

У МНС РФ запевняють, що більше 100 автомобілів везуть понад 1,2 тис. тонн гуманітарних вантажів: продукти харчування, в тому числі консерви, борошно, крупи, чай, а також навчальну література.