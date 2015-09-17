Більше 100 автомобілів з російською "гумдопомогою" прямують в Україну
МНС Росії направило на Донбас 38-ю автоколону з так званою гуманітарною допомогою.
Про це повідомили ТАСС в прес-службі міністерства.
"Автоколона вийшла з Донського рятувального центру МНС в Ростовській області о 04:00 мск (04:00 за Києвом)", - сказав представник міністерства.
"На шляху прямування перед державним кордоном вона розділиться приблизно на рівні частини, одна з яких пройде в Донецьку, інша - в Луганську область, пройшовши всі необхідні процедури на двох прикордонних пунктах пропуску в установленому порядку", - додав він.
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У МНС РФ запевняють, що більше 100 автомобілів везуть понад 1,2 тис. тонн гуманітарних вантажів: продукти харчування, в тому числі консерви, борошно, крупи, чай, а також навчальну література.