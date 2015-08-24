Москва черговим "гумконвоєм" доставить на окупований Донбас російські підручники

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«Сьогодні о 7:00 ранку з Ногінського рятувального центру МНС Росії до Ростовської області вирушили вантажні автомобілі, які увійдуть до складу чергової автомобільної колони з гуманітарною допомогою для жителів Донецької і Луганської областей. У її складі більш як 40 автомобілів, які перевозять близько 700 тонн навчальної літератури, наданої Міністерством освіти РФ і такої необхідної напередодні початку нового навчального року», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що у Донському рятувальному центрі МНС Росії до вантажних автомобілів з Ногінська приєднаються машини з інших регіонів. Стверджується, що чергова, за рахунком 37-ма колона МНС Росії доставить більш як 1,2 тис. тонн гуманітарних вантажів. Крім навчальної літератури і меблів для дошкільних закладів Донбасу до складу вантажу увійдуть понад 500 тонн продуктів харчування - крупи, борошно, чай, консерви.

За даними УНІАН, РФ направляє на Донбас в першу чергу підручники історії. Передбачається, що таким чином будуть зроблені кроки для виховання ненависті до України серед молоді, а також буде пояснено «правильність» дій російських окупантів.

Як повідомляв УНІАН, наступна колона МНС РФ буде направлена 27 серпня.

Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».