Комісія з розслідування подій у Мукачево завтра представить у Раді свій звіт

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради щодо подій в Мукачево представить завтра, у п’ятницю, в парламенті проміжний звіт.

Про це заявив голова комісії, народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Микола Паламарчук, повідомляє прес-служба «БПП».

«ТСК на своєму сьогоднішньому засіданні затвердила проміжний звіт. Ми внесли деякі правки. Якщо завтра в порядку денному буде це питання, ми представимо проміжний звіт у парламенті», – сказав депутат.

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Окрім того, за його словами, члени ТСК проголосували за продовження роботи комісії ще на місяць, до завершення слідства.

«Члени ТСК пропонують продовжити роботу комісії ще на місяць, оскільки не завершене слідство. Я голосував проти, бо вважаю, що в рамках нашої роботи ми зробили все можливе, що дозволяє зробити чинне законодавство. Не маючи закону про ТСК, неможливо з’ясувати всі обставини розслідування», - зазначив депутат.

На даний час наша Комісія може дати тільки політично-правову оцінку. І вже зараз можна сказати, що комісії вдалось на 90% з’ясувати всі обставини, за яких відбулися події в Мукачево. І наш звіт буде об’єктивним», – зазначив керівник ТСК.

Він повідомив, що на сьогоднішньому засіданні члени ТСК також пропонували відсторонити Валерія Гелетея від роботи в СБУ.

«Щодо звільнення Гелетея, наша пропозиція все одно має рекомендований характер. ГПУ вже порушила кримінальну справу відносно працівників міліції, СБУ в рамках цієї кримінальної справи. І вони дадуть кримінально-правову оцінку», – додав Паламарчук.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди. В результаті інциденту були загиблі та постраждалі.

Відкрито три кримінальних провадження: створення злочинної організації, терористичний акт і перевищення влади та службових повноважень (стосовно дій правоохоронців). Усі вони об’єднані в одне провадження.

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14 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин інциденту. До складу комісії увійшли: від «БПП» - Валерій Пацкан та Сергій Каплін, від «Народного фронту» - Андрій Тетерук та Антон Геращенко, від «Опозиційного блоку» - Михайло Папієв, від «Самопомочі» - Тарас Пастух, від Радикальної партії - Мосійчук, від «Батьківщини» - Іван Крулько, від групи «Воля народу» - Юрій Шаповал, від групи «Відродження» - Дмитро Святаш.

ТСК обіцяла, що повний звіт з розслідування буде готовий у вересні.