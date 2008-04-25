Тимошенко доручила Портнову не виконувати указів Ющенка щодо ФДМ

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила виконуючого обов‘язки голови Фонду державного майна Андрію ПОРТНОВУ не виконувати укази Президента від 25 квітня стосовно керівництва Фонду держмайна та з приводу призупинення конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що „по суті цих указів свої рішення вже винесли Конституційний Суд України та Окружний адміністративний суд Києва.”

„Рішення ухвалені по суті, тому номери Указів на цю тему та дати їх оприлюднення не мають значення”, - зазначила прем‘єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала історію питання: Президент призупинив своїми указами рішення уряду про зміну керівництва ФДМ та призупинив рішення Кабміну про умови проведення конкурсу з приватизації ВАТ „Одеський припортовий завод”, проте 17 квітня Конституційний Суд України виніс ухвалу, в якій відмовив у відкритті конституційного провадження у справі за поданням Президента України з приводу кадрових рішень уряду щодо керівництва ФДМ і визнав його дії неконституційними.

Ю.ТИМОШЕНКО також нагадала, що згідно з нормами Основного Закону рішення Конституційного Суду остаточні, оскарженню не підлягають та обов‘язкові для виконання усіма органами влади.

Також глава уряду повідомила, що 24 квітня Окружний адміністративний суд Києва, базуючись на рішенні КС, своєю ухвалою призупинив ще один указ Президента щодо поновлення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на посаді керівника ФДМ та визнав незаконними всі рішення керівництва Фонду щодо призупинення приватизації Одеського припортового заводу.

„Обов‘язки керівника Фонду держмайна покладені на Андрія ПОРТНОВА, і він має зробити все, щоб нарешті припинити масштабну корупцію в Фонді держмайна та організувати проведення чесної приватизації за прозорими процедурами. Приватизація має проводитися в інтересах трудових колективів та країни”, - підкреслила прем‘єр.