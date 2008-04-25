Держказначейство заблокувало рахунки ФДМУ, відкриті на Семенюк
23:02, 25 квітня 2008Суспільство
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Версія голови Фонду "від Тимошенко"
Державне казначейство, виконуючи рішення суду, заблокувало всі валютні і гривневі рахунки Фонду державного майна України, які були відкриті на екс-голову Фонду Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, і відкрило їх «на нового виконуючого обов’язки голови ФДМУ». Про це сьогодні в прямому ефірі телеканалу «Інтер» заявив призначений урядом виконуючим обов’язки голови Фонду держмайна Андрій ПОРТНОВ.
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