Єврокомісія виділить 1 млн. євро для навчання білоруських студентів у Вільнюсі

Європейська комісія виділить 1 млн. євро для навчання білоруських студентів у Вільнюсі в Європейському гуманітарному університеті.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Гроші будуть надані в рамках Європейського інструменту за демократію та права людини через Трастовий фонд, створений Північною Радою міністрів (Північна Рада міністрів об’єднує 5 країн: Данію, Фінляндію, Ісландію, Норвегію та Швецію та 3 автономних території: Фарерські острови, Гренландію, Аландські острови, – УНІАН) для підтримки білоруських студентів у вигнанні.

“Створення Трастового фонду для Європейського гуманітарного університету Північною Радою міністрів є важливим кроком в гарантуванні того, що всі білоруські студенти, незалежно від їхніх політичних поглядів, матимуть доступ до вищої освіти. Я пишаюся тим, що Єврокомісія буде першим донором цього фонду і закликаю інших донорів також сприяти їх підтримці”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Як повідомляв УНІАН, з 2005 по 2007 роки Єврокомісія надала підтримку Європейському гуманітарному університету на 7,7 млн. євро для навчання білоруських студентів як у Вільнюсі, так і в Україні. Загалом понад 700 білоруських студентів отримали допомогу на навчання.

Трастовий фонд був створений Північною Радою міністрів на початку цього року.