Три житлові будинки з`являться в Києві достроково

ЗАТ «МЖК «Оболонь» завершує будівництво трьох житлових будинків на вулиці Бальзака на житловому масиві «Вигурівщина-Троєщина» в Києві.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Як зазначається в повідомленні, введення об`єктів в експлуатацію передбачається раніше від запланованого терміну - в червні цього року.

Загальна житлова площа зданих в експлуатацію квартир у цих будинках становить 28 тис. кв.м. Середня площа однокімнатних квартир в будинках становить 48 кв. м, трикімнатних – 80 кв.м.

Довідка УНІАН. ЗАТ "МЖК "Оболонь" працює на будівельному ринку з 1988 року. За цей час компанія збудувала близько 300 тис. кв. м житла.

Зараз в ЗАТ "МЖК "Оболонь" налічується більш як 1000 кваліфікованих фахівців.