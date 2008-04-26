Тимошенко передала всім чиновникам ФДМУ: хай хтось спробує не прийти

У вівторок, 29 квітня, у Кабінеті міністрів відбудеться нарада прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з начальниками регіональних відділень Фонду держмайна.

Про це повідомив "Українській правді" в.о. голови Фонду Андрій ПОРТНОВ.

За його словами, на відповідній нараді буде також присутні заступники голови ФДМ, начальники його департаментів, а також усі начальники регіональних відділень Фонду.

А.ПОРТНОВ також додав, що нарада буде присвячена реформуванню Фонду держмайна з метою оптимізації його роботи, централізації управління, а також законодавчому врегулюванню його діяльності.

При цьому він застеріг регіональних керівників від неучасті у заході.

"Хто не з`явиться на нараду до прем’єр-міністра, буде звільнений з займаної посади", - сказав А.ПОРТНОВ.