Україна не просила у НАТО наступальне озброєння, але потребує оборони проти ядерної держави - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони за участю президента України Петра Порошенка та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"У присутності вельмишановного генерального секретаря НАТО вкотре хотів би зазначити: ми ніколи не просили наступальної зброї, але нам треба обороняти нашу державу, нам треба боронити мир, спокій і стабільність, в тому числі і у Європі. Нам необхідні оборонні можливості проти ядерної держави, яка витратила десятки мільярдів доларів на те, щоби модернізувати свою армію, і на те, щоб сьогодні залякувати весь цивілізований світ", - наголосив Яценюк.

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Яценюк заявляє, що для прискорення процесу набуття Україною членства в НАТО необхідно посилити співпрацю з Альянсом.

"Ми усвідомлюємо те, що питання членства України в НАТО стоїть на порядку денному в українського народу, воно вкрай потрібне для України, але воно потребує спільного, єдиного і узгодженого рішення країн-членів Альянсу. Іншими словами, воно потребує часу. І для того, щоб прискорити цей час... нам треба посилити нашу взаємну співпрацю і фактично привести українські Збройні сили у повну відповідність до критеріїв і стандартів НАТО, і це найкоротший і найшвидший шлях для того, щоб Україна стала членом НАТО", - наголосив Яценюк.

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Прем'єр зазначив, що воля українського народу, парламенту та президента відображені в змінах до закону про основи національної безпеки і оборони, де чітко визначено, що "курс України на повноцінне членство у НАТО є беззаперечним".

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"Наше членство у НАТО, і наша боротьба за нашу свободу є боротьбою за цінності вільного світу, і сьогодні, коли Україна зупинила російську армію, підкреслюю - зупинила російську армію завдяки зусиллям Збройних сил країни, ми, в тому числі, і захистили кордони і Європейського Союзу", - наголосив Яценюк.