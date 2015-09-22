Стрілянина у Мукачевому: Ярош запропонував звільнити від відповідальності бійців "Правого сектору"

Ярош вважає, що "ідеальним варіантом було б звільнення їх від кримінальної відповідальності, враховуючи аналоги Майдану", передає "Українська правда".

"Те, що відбулося, це трагедія. При всьому ми говорили і говоримо, що коли держава не наводить лад, його починають наводити громадяни. На превеликий жаль, там теж була така певна ситуація. Я все зробив, щоб не було подальшої ескалації. Кров там більше, слава Богу, не пролилася. Після цього я втратив зв'язок з тією групою. Вони були в горах, але я так розумію, що хлопці вибралися", - говорить лідер ПС.

При цьому Ярош наголосив, що тоді наказів здаватися бійцям ПС не віддавав.

"Тоді було не до таких наказів. Я тоді говорив і повторю: я не маю гарантій того, що наша судова і правоохоронна системи об'єктивно це розслідує. Морально я не міг давати таких наказів... і тільки командири можуть давати накази, які виконуються або не виконуються. Тому питання не до мене".

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На уточнювальне запитання, чи виходить так, що "Правий сектор" є некерованим, Ярош сказав: "Структура "Правого сектору" наразі така. Є український добровольчий корпус "Правого сектору", очолює його Андрій Тарасенко, він існує з 17 липня минулого року. Є політична партія, лідером якої є я. Відповідно по партійній лінії, поки я з 21 січня після поранення не міг їх виконувати, Андрій Тарасенко виконує обов'язки керівника партії".

Також Ярош повідомив, що існує "Права молодь" - молодіжний рух, який розвивається як всеукраїнська громадська організація, яка так само діє в цьому русі.

"Тобто я більше виступаю як координатор цих структурних підрозділів, а не як безпосередній керівник. А тим більше після поранення я вже втратив можливість безпосередньо контролювати і направляти", - заявив лідер ПС.

Ярош пояснив, що поки однозначної відповіді щодо мукачівських подій дати не може, тому що всім обсягом інформації не володіє.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками "Правого сектору" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "ПС", Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки "ПС" почав заважати потокам контрабанди. В результаті інциденту є загиблі та постраждалі.

Відкрито три кримінальні провадження: створення злочинної організації, терористичний акт і перевищення влади та службових повноважень (щодо дій правоохоронців). Всі вони об'єднані в одне.

14 липня ВР створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин інциденту.