Комісія щодо Мукачевого: Події значною мірою були спровоковані керівництвом міліції і СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області, які на засіданні парламенту виголосив голова ТСК Микола Паламарчук.

«Є підстави вважати, що збройний конфлікт 11 липня 2015 року в м. Мукачеве значною мірою був спровокований діями керівництва УМВСУ та УСБУ в Закарпатській області, оскільки керівники та працівники цих органів не лише були поінформовані про зустріч представників ДУК ВПР „Правий сектор” з народним депутатом України Ланьом М.І. 11 липня 2015 року у м. Мукачеве, але й брали участь в організації цієї зустрічі та її оперативному супроводі», - заявив Паламарчук.

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У висновках комісії також сказано, що «за наявними в ТСК матеріалами можна дійти висновку, що головною причиною збройного конфлікту, який мав місце 11 липня 2015 року в м. Мукачеве, стало з’ясування стосунків між представниками основних політико-бізнесових угруповань Закарпатській області щодо контролю за контрабандними потоками, які проходять через державний кордон України на території цієї області».

При цьому члени ТСК ВР наголошують, що необхідно встановити „політичних кураторів” контрабанди у Закарпатській області та надати їхній діяльності належну правову оцінку (зокрема, в рамках розслідування кримінальних проваджень, відкритих за фактом стрілянини 11 липня у Мукачевому).

Паламарчук зазначив, що на сьогодні досудове розслідування подій, які мали місце 11 липня 2015 року у Мукачевому, здійснюється в рамках великої кількості кримінальних проваджень, що породжує ризик неповноти їх досудового розслідування, а саме того, що розслідування обмежиться встановленням обставин окремих епізодів збройного конфлікту.

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У висновках ТСК зазначається, що «виникла необхідність ретельного з’ясування слідчим (процесуальним) шляхом ролі у виникненні, розвитку та припиненні цього конфлікту народних депутатів України Віктора Балоги, Михайла Ланьо, Дмитра Яроша, тодішніх керівників УМВС в Закарпатській області Сергія Шаранича та УСБУ в Закарпатській області Володимира Гелетея, а також інших посадових осіб правоохоронних органів».

При цьому лени ТСК ВР вважають, що слід визнати незадовільними оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та доведення вини організаторів подій 11 липня у Мукачевому, а також розшуку безпосередніх учасників конфлікту.

«Однією з причин цього може бути особиста зацікавленість керівників УМВС та УСБУ в Закарпатській області, деякі з яких після подій 11 липня 2015 року в м. Мукачеве залишаються на своїх посадах (зокрема, перший заступник начальника УСБ України в Закарпатській області Гелетей В.В. та заступник начальника УМВС в Закарпатській області Русин В.О.)», - сказано у звіті ТСК.

Крім того, вказується, що комісія не встановила системного стороннього тиску на органи розслідування у кримінальних провадженнях вказаних подій.

«Водночас, враховуючи інтереси певних політико-бізнесових угруповань, яких стосується це розслідування, у подальшому не можна виключати різного роду впливу на досудове слідство», - вважають члени ТСК.

Крім того, члени ТСК вважають, що конфлікт став можливим через існування у Закарпатській області сприятливих передумов для безкарної діяльності озброєних злочинних угруповань, у тому числі з використанням символіки патріотичних організацій.

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«Діяльність таких угруповань не отримувала належного реагування з боку, передусім, УМВСУ та УСБУ в Закарпатській області, кожне з яких по-своєму забезпечувало „співіснування” з такими угрупованнями, в результаті чого відбулося "зрощення" правоохоронної системи з криміналітетом, що зумовлює необхідність проведення очищення правоохоронних органів Закарпаття», - сказано у звіті.

В ТСК також наголосили, що «неприпустимою є ситуація, за якої Гелетей В.В., який тривалий час очолював УСБУ в Закарпатської області, після вказаного збройного конфлікту за наявної ситуації з контрабандою на Закарпатті продовжує залишатися на посаді першого заступника начальника цього ж управління СБУ».

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

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В результаті інциденту в Мукачевому постраждало 14 осіб, загинуло троє.

Відкрито три кримінальних провадження: створення злочинної організації, терористичний акт і перевищення влади та службових повноважень (стосовно дій правоохоронців). Усі вони об’єднані в одне провадження.

14 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин інциденту.